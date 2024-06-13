Суспільство

Взимку світла в українців може не бути по 20 годин – BBC
13 Червня 2024 10:39
світло
Ілюстративне фото / Getty Images

Якщо ворожі повітряні атаки по електростанціях в Україні продовжаться, за найгіршим сценарієм, взимку світла та опалення може не бути по 20 годин на день

Про це повідомляє BBC з посиланням на дані ДТЕК

Зазначається, що частково проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати. Як вказали в “Укренерго”, на ремонт деяких із них знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не вдасться відновити.

Одним із наслідків тривалих перебоїв зі світлом в Україні є те, що після відновлення подавання електроенергії люди одночасно вмикають усі свої електроприлади, що призводить до пожеж, розповіли BBC у ДСНС.


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