Намерзання льоду пошкодило електромережі по всій Одеській області

У ніч на 31 січня складні погодні умови спричинили пошкодження електромереж майже по всій Одеській області. Без електропостачання залишилися споживачі в кількох районах регіону.

Уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду, повідомили в Одеській МВА з посиланням на ДТЕК.

Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури.

Реклама

Реклама

Електрики ДТЕК Одеські електромережі працювали всю ніч і продовжують обстежувати лінії та ремонтувати обладнання, щоб якомога швидше відновити електропостачання в домівках споживачів.