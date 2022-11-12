Вже понад 80 тис знищених окупантів: Генштаб оновив дані за добу

За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських загарбників.

Станом на суботу, 12 листопада, загальні бойові втрати серед особового складу армії РФ становлять близько 80 210 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 12.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 80210 (+810) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2838 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од,

артилерійських систем – 1829 (+12) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 205 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 160 (+1).

Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили мінімум один ворожий БпЛА “Орлан”. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об’єкти окупантів.