Політика

Вже понад 75 млн американців достроково проголосували на виборах президента США 
4 Листопада 2024 14:27
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вибори, Камала Гарріс, сша, трамп
Камала Гарріс та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Вже понад 75 мільйонів американців достроково проголосували на виборах президента США. Нагадаємо, вибори мають відбутись 5 листопада.

Про це повідомляє Axios.

Зокрема у штаті Джорджія вже проголосували понад чотири мільйони американських виборців, що становить майже 80% від загальної явки штату у 2020 році, про що свідчать дані лабораторії виборів Університету Флориди.

У Північній Кароліні свої голоси віддали понад 4,4 мільйона людей, що також становить 80% від підрахунку там у 2020 році.

Ці обидва штати є “хиткими”, тобто в них перемогу на виборах може здобути як демократ, так і республіканець. Голоси там коливаються і часто бувають вирішальними.


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