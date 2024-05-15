Політика

Вже 50 країн підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру

15 Травня 2024 18:28
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Швейцарія, саміт
Прапор Швейцарії / Фото: Getty Images

50 країн із 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися у червні у Швейцарії.

Про це повідомляє Swissinfo.

Зазначається, що зустріч відбудеться 15 і 16 червня в п’ятизірковому готелі Bürgenstock біля озера в Люцерні у центральній Швейцарії.

“Ми інтенсивно готуємося на дипломатичному рівні, щоб переконати тих, хто ще не робив заяв”, — сказав у середу керівник Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо.

Наразі про свій приїзд заявили 50 делегацій. Свої наміри підтвердили, зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон.

У МЗС Швейцарії розповіли, що задоволені кількістю відповідей, але очікують на ще більшу цифру.


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