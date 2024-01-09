Вже 33 тисячі українських військових пройшли підготовку у Британії

У Великій Британії в межах операції Interflex від червня 2022 року пройшли підготовку 33 тисячі українських військових.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ОК “Північ” з посиланням на інформацію Міністерства оборони Великої Британії.

«У межах проведеної Великою Британією операції Interflex пройшли навчання 33 тис. українських солдатів. Велика Британія та її країни-партнери проводять цю базову підготовку піхоти з 2022 року», — йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві Британії зазначили, що операція Interflex триватиме і в 2024 році, «як і підтримка України Великою Британією».