Суспільство

Вже 33 тисячі українських військових пройшли підготовку у Британії

9 Січня 2024 20:22
читать на русском →
військові, британія, навчання

У Великій Британії в межах операції Interflex від червня 2022 року пройшли підготовку 33 тисячі українських військових.

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ОК “Північ” з посиланням на інформацію Міністерства оборони Великої Британії.

«У межах проведеної Великою Британією операції Interflex пройшли навчання 33 тис. українських солдатів. Велика Британія та її країни-партнери проводять цю базову підготовку піхоти з 2022 року», — йдеться в повідомленні.

В оборонному відомстві Британії зазначили, що операція Interflex триватиме і в 2024 році, «як і підтримка України Великою Британією».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 17:36

Між Україною, країнами G7 та державами Півдня відбулася секретна зустріч щодо умов для проведення мирних переговорів з РФ – Bloomberg
9 Січня 2024 16:19

Зеленський провів засідання Ставки
9 Січня 2024 13:37

Новим президентом Євроради може стати італійський експрем’єр, – FT
9 Січня 2024 13:25

Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами
9 Січня 2024 12:14

Politico: Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
усі думки