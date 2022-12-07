Спорт

Визначились усі пари 1/4 фіналу ЧС з футболу

7 Грудня 2022 06:51
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мундіаль

Напередодні матчем Португалія – Швейцарія (6:1) завершилася програма 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 року у Катарі.

В результаті сформувалися чвертьфінальні пари, їх розклад має такий вигляд:

  • 9 грудня. Хорватія – Бразилія (початок – 17:00), Нідерланди – Аргентина (21:00);
  • 10 грудня. Марокко – Португалія (17:00), Англія – Франція (21:00).

Першу півфінальну пару становитимуть переможці матчів 9 грудня, другу – переможці зустрічей 10 грудня.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня. Чинним чемпіоном є Франція.


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