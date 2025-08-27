Виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років: у ДПСУ пояснили, без якого документа це неможливо

Для виїзду за кордон чоловіки віком від 18 до 22 років мають надати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

Напередодні Кабмін ухвалив внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон. Нововведення запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів.

У ДПСУ наголосили, що наразі документ не оприлюднений, остаточно про запроваджені зміни можна буде говорити після появи постанови на “Урядовому порталі”.

Згідно з наявною на даний час інформацією, з моменту набрання чинності прийнятих змін право перетинати державний кордон України під час дії воєнного стану матимуть українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно.

За словами Демченка, відповідна норма не поширюватиметься на осіб, визначених у пункті 2-14 зазначених Правил, тобто на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

“Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти за вимогою представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України”, — пояснили в ДПСУ.

Пропуск категорії громадян, відносно якої прийнято зміни, прикордонники почнуть забезпечувати після набуття змінами чинності.