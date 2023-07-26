Суспільство

Вишневський заявив, що його звільнили з надуманого приводу

26 Липня 2023 18:26
читать на русском →
корупція

Заступник голови Нацагентства із запобігання корупції Андрій Вишневський заявив, що його звільнили з надуманих причин.

Про це повідомив Вишневський у Facebook, сайт НАЗК, ZN.UA із посиланням на джерела.

За словами Вишневського, у середу вранці йому вручили наказ про звільнення з посади заступника голови НАЗК у зв’язку “із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків”.

“Суть цього порушення, на думку суб’єкта призначення (голови НАЗК Олександра Новікова), полягає у тому, що минулого понеділка, 17 липня, на мою пропозицію, було знято з розгляду урядового комітету один з трьох законопроектів, що були розроблені НАЗК і були включені до проекту порядку денного цього засідання урядового комітету. Моя пропозиція, що була підтримана урядовим комітетом, завадила дуже ймовірному відхиленню законопроекту урядовим комітетом у зв’язку із застереженнями, висловленими Секретаріатом Кабінету Міністрів у його висновку”.

Ексзаступник повідомив, що ця ж пропозиція щодо зняття законопроекту з розгляду була схвалена Новіковим під час наради за участі менеджменту НАЗК у той же день. Вишневський стверджує, що про відсутність заперечень щодо його пропозиції свідчить і письмова резолюція голови НАЗК до витягу з протоколу засідання урядового комітету з даного питання.

Вишневський вважає своє звільнення “безпідставним, незаконним та несправедливим” і збирається “відновлювати справедливість правовими засобами у законний спосіб”.

Про звільнення Вишневського повідомило на своєму сайті і НАЗК. Там заявили, що він звільнений, оскільки “одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету міністрів законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи агентства”.

НАЗК зауважило також, що “одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану”. 

Видання ZN.UA дізналося, що Новіков іще в п’ятницю 21 липня попросив Вишневського написати заяву про звільнення. Вишневський відмовився. Тому буквально за три дні голова НАЗК сформулював надуманий привід.

Також, за інформацією видання, голова НАЗК давно планував позбутися “сильного заступника, який не завжди підтримував його позицію, а міг опонувати”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
26 Липня 2023 21:53

Силами ППО було збито 36 ракет

26 Липня 2023 21:36

До Білорусі вивезли три тисячі українських дітей під виглядом оздоровлення – Кислиця
26 Липня 2023 20:56

Ігнат заявив, що однією з цілей окупантів був Старокостянтинів
26 Липня 2023 20:09

ППО збила частину російських ракет у Київській, Харківській областях і Дніпрі
26 Липня 2023 19:40

Україна зазнала масованої ракетної атаки

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

усі думки