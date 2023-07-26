Вишневський заявив, що його звільнили з надуманого приводу

Заступник голови Нацагентства із запобігання корупції Андрій Вишневський заявив, що його звільнили з надуманих причин.

Про це повідомив Вишневський у Facebook, сайт НАЗК, ZN.UA із посиланням на джерела.

За словами Вишневського, у середу вранці йому вручили наказ про звільнення з посади заступника голови НАЗК у зв’язку “із одноразовим грубим порушенням трудових обов’язків”.

“Суть цього порушення, на думку суб’єкта призначення (голови НАЗК Олександра Новікова), полягає у тому, що минулого понеділка, 17 липня, на мою пропозицію, було знято з розгляду урядового комітету один з трьох законопроектів, що були розроблені НАЗК і були включені до проекту порядку денного цього засідання урядового комітету. Моя пропозиція, що була підтримана урядовим комітетом, завадила дуже ймовірному відхиленню законопроекту урядовим комітетом у зв’язку із застереженнями, висловленими Секретаріатом Кабінету Міністрів у його висновку”.

Ексзаступник повідомив, що ця ж пропозиція щодо зняття законопроекту з розгляду була схвалена Новіковим під час наради за участі менеджменту НАЗК у той же день. Вишневський стверджує, що про відсутність заперечень щодо його пропозиції свідчить і письмова резолюція голови НАЗК до витягу з протоколу засідання урядового комітету з даного питання.

Вишневський вважає своє звільнення “безпідставним, незаконним та несправедливим” і збирається “відновлювати справедливість правовими засобами у законний спосіб”.

Про звільнення Вишневського повідомило на своєму сайті і НАЗК. Там заявили, що він звільнений, оскільки “одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету міністрів законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи агентства”.

НАЗК зауважило також, що “одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану”.

Видання ZN.UA дізналося, що Новіков іще в п’ятницю 21 липня попросив Вишневського написати заяву про звільнення. Вишневський відмовився. Тому буквально за три дні голова НАЗК сформулював надуманий привід.

Також, за інформацією видання, голова НАЗК давно планував позбутися “сильного заступника, який не завжди підтримував його позицію, а міг опонувати”.