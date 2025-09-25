Винищувачі НАТО перехопили російські літаки біля кордону Латвії

Два угорські винищувачі Gripen, що виконують місію НАТО Baltic Air Policing, 25 вересня піднялися у повітря з бази в Шяуляї (Литва) для перехоплення російських літаків, які наблизилися до повітряного простору Латвії.

Угорські Gripen перехопили російські літаки біля кордону Латвії / Фото: NATO Air Command

Як повідомило Командування Повітряних сил НАТО, йшлося про винищувачі Су-30, Су-35 та три МіГ-31. Літаки рухалися поблизу латвійського кордону, тож угорські Gripen здійснили ідентифікацію та супровід.

У НАТО підкреслили, що такі дії демонструють відданість Альянсу захисту Балтії та східного флангу.

