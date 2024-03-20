Суспільство

Вимагав хабарі у поранених захисників: СБУ затримала депутата Тернопільської облради

20 Березня 2024 18:08
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сбу, зсу
Затримання зломисника / СБУ

СБУ затримала депутата Тернопільської облради, який виділення матеріальної допомоги вимагав хабар у поранених захисників.

Про це повідомляє СБУ.

«Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету. За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його «на гарячому» під час отримання ним нової суми хабаря.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.


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