Вимагання хабарів у підприємців: ДБР викрило посадовицю податкової служби Харківщини

Правоохоронці повідомили про підозру у хабарництві заступниці начальника одного з управлінь податкової служби Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, з серпня 2024 року підозрювана організувала схему систематичного вимагання хабарів від підприємців. Від них вимагали плату за приховування порушень, уникнення перевірок або проведення необхідних процедур під час закриття бізнесу.

Суми “послуг” становили від 2 до 5 тисяч доларів США.

Під час обшуків вилучено документи, техніку, чорнові записи та 20 тисяч доларів готівкою.

Заступниці начальника повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

ДБР перевіряє інших посадовців на причетність до корупційної схеми.