Викриття “топового щура” ФСБ: у СБУ розкрили подробиці спецоперації (відео)

Служба безпеки України викрила високопоставленого співробітника Антитерористичного центру, який працював на ФСБ РФ.

Подробиці спецоперації опублікували на сайті СБУ.

Операція з його виявлення, що отримала назву “Щур”, тривала кілька місяців. Як повідомив голова СБУ Василь Малюк, агент був під постійним наглядом: його контакти, переписки та переміщення контролювали в режимі 24/7.

Окрім викриття зрадника, СБУ використала його у контррозвідувальній грі, дезінформуючи російську ФСБ. Також посадовцю було обмежили доступ до критично важливих даних, щоб мінімізувати загрози.

“Загалом ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Також РФ цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація”, – йдеться у повідомленні.

У матеріалах кримінальної справи фігурують також і близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію. Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії рф проти України).

Водночас затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів.

Агент був завербований у 2018 році у Відні. Протягом певного часу він був “законсервований” російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти.

Виявлено 14 епізодів шпигунської діяльності, серед яких передача ворогу інформації про оборону України, дислокацію військ та результати російських обстрілів. Крім того, у справі фігурують родичі зрадника, які підтримують агресію РФ, та громадянин України, який організував канал зв’язку з ФСБ.

СБУ також встановила особу куратора – це Юрій Шаталов з ФСБ РФ.

Посадовцю оголошено підозру в державній зраді (ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила топового агента ФСБ у своїх лавах. Затримував зрадника зранку 12 лютого особисто голова СБУ Василь Малюк.

