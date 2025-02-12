У лавах СБУ діяв агент ФСБ: зрадника особисто затримував Малюк

СБУ викрила топового агента ФСБ у своїх лавах. Затримував зрадника зранку 12 лютого особисто голова СБУ Василь Малюк.

Про це повідомили в СБУ.

Як заявили у відомстві, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України. Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності підозрюваного.

“Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президентові України Володимиру Зеленському”, – зазначили в СБУ.

Як розповів Василь Малюк, це була складна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої було використано всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності.

“За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника – мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу”, – розповів Малюк.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.