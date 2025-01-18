Кримінал

Викрито масштабні схеми переправлення чоловіків через кордон
18 Січня 2025 10:46
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Серед зловмисників переважно приватні підприємці, адміністратори різних месенджерів / Фото Нацполіція
Серед зловмисників переважно приватні підприємці, адміністратори різних месенджерів / Фото Нацполіція

Поліцейські викрили десятки злочинних схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон у 19 регіонах України. Про це повідомляє Національна поліція України.

Серед зловмисників – приватні підприємці, які вносили неправдиві дані до системи «Шлях», а також організатори незаконного «бізнесу», які забезпечували переправлення чоловіків в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Викрито також адміністраторів месенджерів, які приймали «замовлення» від осіб, що прагнули виїхати за кордон, та осередки виготовлення фальшивих документів про непридатність до військової служби.

Правоохоронці провели 270 обшуків, під час яких вилучили:

  • документи, зокрема медичні довідки призовників,
  • комп’ютерну техніку,
  • мобільні телефони,
  • чорнові записи,
  • готівку в іноземній валюті.

Розслідування проводили працівники міграційної поліції, слідчі, кіберполіцейські, прикордонники та регіональні підрозділи поліції.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Розслідування триває.


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