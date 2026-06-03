Видавав себе за однолітка: на Кіровоградщині судитимуть підозрюваного у насильстві над неповнолітніми дівчатами

Правоохоронці Кіровоградщини повідомили про підозру 29-річному чоловіку, якого звинувачують у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів проти статевої свободи дітей.
За версією слідства, зловмисник використовував популярний месенджер Telegram, а саме канали для знайомств, де шукав неповнолітніх дівчат, повідомили в Офісі Генпрокурора.
У процесі спілкування він видавав себе за ровесника або за хлопця, який лише ненабагато старший за своїх співрозмовниць. Увійшовши в довіру до потерпілих, фігурант домовлявся з ними про особисті зустрічі, під час яких і вчиняв насильницькі дії сексуального характеру.
Наразі слідством достеменно встановлено двох постраждалих дівчаток, яким на момент початку спілкування було лише 12 та 14 років. Окрім насильства, затриманому інкримінують правопорушення, пов’язані з обігом дитячої порнографії, оскільки в його мобільному телефоні виявили самостійно виготовлені та збережені заборонені матеріали.
Дії фігуранта кваліфіковано за статтями про статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, зґвалтування малолітньої, а також за кількома частинами статті про виготовлення та зберігання дитячої порнографії.
За клопотанням прокурорів суд уже обрав затриманому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення грошової застави.