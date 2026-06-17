Систематично ґвалтував рідну доньку: у Запоріжжі судитимуть 46-річного чоловіка

Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного місцевого жителя, якого звинувачують у систематичному насильстві над власною дитиною.

За даними слідства, чоловік упродовж 2024–2025 років регулярно ґвалтував та розбещував рідну доньку, користуючись її безпорадним станом, коли вони залишалися вдома наодинці.

Уперше це сталося в червні 2024 року, коли дівчинці було лише 12 років. Щоб приховати свої злочини, обвинувачений застосовував до дитини не лише фізичну силу, а й серйозний психологічний тиск. Він залякував доньку погрозами розповісти матері про її нібито погану поведінку, через що жінці довелося б обмежити дозвілля дівчинки або повністю заборонити їй користуватися сучасними ґаджетами.

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Через тривалі знущання у дитини суттєво порушився нормальний фізичний, психічний та соціальний розвиток, а також помітно змінився емоційний стан, що заважало її повсякденному життю та спілкуванню з однолітками.

Унаслідок глибокої психологічної травми дівчинка наважилася відкритися матері лише в грудні 2025 року, після чого жінка негайно звернулася із заявою до правоохоронних органів. Тоді ж зловмисника оперативно затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав фігуранту найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без жодної можливості внесення грошової застави. Сам обвинувачений своєї провини у скоєному не визнає.