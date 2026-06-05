        Кримінал

        Вибух у поштовому терміналі у Києві розслідують як теракт

        Галина Шподарева
        5 Червня 2026 09:14
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        Поштовий термінал в Оболонському районі Києва / Фото: Київська міська прокуратура
        Поштовий термінал в Оболонському районі Києва / Фото: Київська міська прокуратура

        Вранці 5 червня у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва під час огляду посилки прогримів вибух. Подію розслідують як терористичний акт.

        Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

        У результаті вибуху на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік дістали поранення.

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        За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок.

        Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 КК України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

        Вибухотехніки на поштовому терміналі / Фото: Поліція Києва

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