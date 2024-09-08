Вибух на території АТП в Києві: відомо про загиблих

У неділю, 8 вересня, на території автотранспортного підприємства у Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження, заявив міський голова Віталій Кличко в Telegram.

“Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди”, – наголосили у КМВА.

За інформацією ДСНС, унаслідок вибуху на території автопідприємства на вулиці Васильківській частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Нині там тривають пошуково-рятувальні роботи. Всі екстрені служби працюють на місці.