Кримінал

Вибух на території АТП в Києві: відомо про загиблих
8 Вересня 2024 11:18
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київ, вибух
О 10:12 рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля / Фото ДСНС

У неділю, 8 вересня, на території автотранспортного підприємства у Голосіївському районі Києва стався вибух невідомого походження, заявив міський голова Віталій Кличко в Telegram.

“Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди”, – наголосили у КМВА.

За інформацією ДСНС, унаслідок вибуху на території автопідприємства на вулиці Васильківській частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Нині там тривають пошуково-рятувальні роботи. Всі екстрені служби працюють на місці.


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