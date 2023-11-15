Вибух на Тамбовському пороховому заводі розслідують як теракт, – росЗМІ

У Росії вибух на Тамбовському пороховому заводі, який стався 11 листопада у Котовську, розслідують як теракт.

За даними росЗМІ, кримінальну справу про терористичний акт порушило спецуправління центрального апарату Слідчого комітету Росії, яке розслідує випадки використання безпілотників та ракет на території РФ.

Співрозмовники видання стверджують, що з місця події було вилучено фрагменти двигуна, карбюратор та шасі, з яких, ймовірно, складався безпілотник, використаний для атаки на завод.

Водночас Telegram-канал Baza повідомляє, що 14 листопада безпілотник знову атакував завод.

Внаслідок падіння БПЛА було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося локалізувати та загасити. За даними каналу, роботи у цьому цеху не проводились. Інформації про постраждалих також немає.