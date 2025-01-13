Політика

Вибори в Хорватії: переміг проросійський президент Зоран Міланович
13 Січня 2025 13:51
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Зоран Міланович / Фото: dw.com
Зоран Міланович / Фото: dw.com

На другому турі президентських виборів у Хорватії переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович, який набрав 74,58%. Його опонент, ексміністр освіти Драган Пріморац із Хорватського демократичного союзу, отримав 25,42% голосів виборців.

Як повідомляє суспільний мовник HRT.

Явка виборців у другому турі склала 44,19%. Перемогу Мілановича називають очікуваною, адже він з великим відривом виграв перший тур президентських виборів, набравши 49,09%, тим часом як ексміністр освіти Драган Пріморац набрав 19,35%. Громадські опитування перед другим туром також прогнозували перемогу Мілановича.

Роль президента Хорватіє є здебільшого церемоніальною: він не може накладати вето на закони, проте має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.


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