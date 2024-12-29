Екзит-пол: Президент Хорватії Міланович йде на другий термін

Президент Хорватії Зоран Міланович, який виступає проти розширення НАТО і засуджує військову допомогу Україні, впевнено йде до другого п’ятирічного терміну на посаді. Він став явним переможцем у першому турі президентських виборів у неділю, показав екзит-пол.

58-річний чинний президент лідирував з 51,5% голосів у першому турі голосування, випередивши Драгана Прімораца, колишнього міністра науки і ветерана політики правлячого Хорватського демократичного союзу, який посів друге місце, набравши 19,3%, згідно з опитуванням Ipsos для телеканалу HRT1.