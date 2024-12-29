Політика

Екзит-пол: Президент Хорватії Міланович йде на другий термін
29 Грудня 2024 20:51
читать на русском →
вибори, хорватія
Президент Хорватії Зоран Міланович / Фото Дарко Томаш/Cropix

Президент Хорватії Зоран Міланович, який виступає проти розширення НАТО і засуджує військову допомогу Україні, впевнено йде до другого п’ятирічного терміну на посаді. Він став явним переможцем у першому турі президентських виборів у неділю, показав екзит-пол.

58-річний чинний президент лідирував з 51,5% голосів у першому турі голосування, випередивши Драгана Прімораца, колишнього міністра науки і ветерана політики правлячого Хорватського демократичного союзу, який посів друге місце, набравши 19,3%, згідно з опитуванням Ipsos для телеканалу HRT1.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Грудня 2024 19:29

МОЗ розглядає понад 2000 справ про сумнівні інвалідності після ліквідації МСЕК
29 Грудня 2024 20:37

Виявлено сліди якірної тяги, що залишив на дні Балтики російський танкер
29 Грудня 2024 17:19

Польща готова допомогти Україні, якщо Словаччина відключить електроенергію
29 Грудня 2024 17:05

Сили оборони України відбили понад 100 атак ворога з початку доби
29 Грудня 2024 16:03

Російська пропаганда поширює фейк про українського льотчика, який нібито здався в полон
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки