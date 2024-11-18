Україна отримає від Хорватії десятки танків та БМП

Хорватія передасть Україні 30 танків М-84 та 30 бойових машин піхоти М-80, повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

Танки М-84 будуть передані Україні вперше. Це локалізована версія радянських Т-72М1, виготовлена за ліцензією в Югославії. Хорватські танки М-84А4 мають підвищену вогневу потужність завдяки сучасному балістичному обчислювачу DBR-84 та всепогодному денному/нічному інфрачервоному прицілу навідника SCS-84, що дозволяє ефективно використовувати техніку в різних умовах.

Бойова машина піхоти М-80, розроблена в Югославії наприкінці 70-х років, часто порівнюється з радянською БМП-2, але є значні відмінності. Вона оснащена німецьким ліцензійним двигуном Daimler-Benz потужністю 320 кінських сил. Окрім того, М-80 оснащена 20-мм автоматичною гарматою HS.804 (M-55) від Hispano-Suiza з темпом стрільби до 1000 пострілів на хвилину.