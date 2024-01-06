Вводиться новий платіж за газ

В Україні від нового року мешканцям багатоповерхових будинків прийдуть платіжки за утримання газової мережі в будинку. Розмір платежу становитиме в середньому близько 25-65 грн на місяць, залежно від будинку та кількості газового обладнання. А надавати послугу буде оператор газорозподільчих мереж – облгази, пише Обоз.

Так, облгази мали до 5 січня 2024 року розрахувати вартість технічного обслуговування газових мереж всередині будинку – трубу від точки входу до будинку.

Як кажуть фахівці, вже кілька років у тарифах на газ немає такого складника, як “обслуговування внутрішньобудинкових мереж”. Ніхто не перевіряє систему на щільність, не оглядає труби, не ходить по квартирах з проханням показати свої газові прилади.

До оплати входять огляд газогону, перевірка на щільність, випробування під тиском, огляд газового обладнання, сервіс запірних пристроїв. Все це гарантує безпечне використання газу.