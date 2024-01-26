Суспільство

Вулицю Пушкінську у Харкові перейменували у Григорія Сковороди

26 Січня 2024 15:36
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харків

У Харкові на сесії міської ради депутати ухвалили зміну назв 65 вулиць, провулків, в’їздів і проїздів міста, вулиця Пушкінська тепер носитиме ім’я Григорія Сковороди.

Про це повідомив речник міської ради Юрій Сидоренко у коментарі “Суспільному“; міський голова Харкова Ігор Терехов, якого цитує Харківська міська рада

“На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію”.

Загалом рішенням позачергової сесії Харківської міської ради 26 січня в місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.

Терехов назвав перейменування Пушкінської знаковим для міста.

Також за рішенням міськради вулицю Короленка перейменували на Миколаївську, вулицю Омську – на Бахмутську, вулицю Хабарова – на Хладопромівську, вулицю Псковську – на Трускавецьку, а майдан Першого Травня – на майдан Іподрому.

Колишня вулиця Волзька називатиметься вулицею Пирятинською, Дагестанська – Синевирською, провулок Пермський – провулком Луцьким, вулиця Пожарського – вулицею Комунальників, Смоленська – Мукачівською, а провулок Ніколаєва – провулком Олешківським.

Вулиця Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, провулок Адиґейський – Олега Гуцола, вулиця Бородинівська – Юрія Пояркова, провулок Балашовський – Івана Лєщєнкова, вулиця Кокчетавська – Сотника Костюченка, вулиця Уральська – Івана Щоголєва, а провулок Чкалова – Сергія Пархоменка.

Серед нових назв є імена загиблих Героїв України, які повʼязані з Харківщиною, історичні постаті, згадки про інші населені пункти чи регіони України.


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