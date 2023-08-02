Суспільство

Втретє за добу Україною шириться повітряна тривога

2 Серпня 2023 08:30
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повітряні сили

Втретє за добу на всій території України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

“Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка”, – йдеться в повідомленні.


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