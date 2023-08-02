Суспільство

Втретє за добу Україною шириться повітряна тривога Втретє за добу на всій території України оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України. “Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка”, – йдеться в повідомленні.



Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал