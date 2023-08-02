Втретє за добу Україною шириться повітряна тривога

Втретє за добу на всій території України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
“Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка”, – йдеться в повідомленні.
Втретє за добу на всій території України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
“Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка”, – йдеться в повідомленні.
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