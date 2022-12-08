Політика

Втрати росіян з початку вторгнення перевищили 93 тис. особового складу Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 08.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2937 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2) од,

артилерійських систем – 1925 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 164 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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