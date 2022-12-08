Політика

Втрати росіян з початку вторгнення перевищили 93 тис. особового складу

8 Грудня 2022 09:04
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 08.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2937 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1925 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 164 (+1).

Дані уточнюються.


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