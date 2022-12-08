Втрати росіян з початку вторгнення перевищили 93 тис. особового складу

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 08.12.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2937 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2) од,
- артилерійських систем – 1925 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 164 (+1).
Дані уточнюються.
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