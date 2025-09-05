Вступна кампанія стала “недружньою до ухилянтів”, – МОН

У Міністерстві освіти і науки заявили, що цьогорічна вступна кампанія в українських університетах стала “недружньою до ухилянтів”.

Про це генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров розповів під час виступу у Медіацентрі Україна.

“Нарешті система освіти стала достатньо недружньою до ухилянтів. Це означає, що стало порівняно небагато людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою. І це теж фактор зменшення кількості здобувачів освіти”, – заявив Шаров.

Серед інших причин зменшення кількості студентів Шаров назвав внутрішню та зовнішню міграцію. За попередніми підрахунками, кількість першокурсників зменшилася на 5% у порівнянні з 2024 роком, однак остаточні стануть відомі у жовтні.

Він також зазначив, що рішення уряду дозволити чоловікам 18–22 років перетинати кордон матиме позитивний вплив на вступну кампанію вже з 2026 року.

“Треба розуміти, що рішення прийнято тоді, коли ті, хто хотіли виїхати у 2025 році, вже всі чи майже всі виїхали”, — додав Шаров.