        Суспільство

        Вступна кампанія стала “недружньою до ухилянтів”, – МОН

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 08:37
        читать на русском →

        У Міністерстві освіти і науки заявили, що цьогорічна вступна кампанія в українських університетах стала “недружньою до ухилянтів”.

        Про це генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров розповів під час виступу у Медіацентрі Україна.

        Реклама
        Реклама

        “Нарешті система освіти стала достатньо недружньою до ухилянтів. Це означає, що стало порівняно небагато людей, які вступають до закладів вищої освіти з цією метою. І це теж фактор зменшення кількості здобувачів освіти”, – заявив Шаров.

        Серед інших причин  зменшення кількості студентів Шаров назвав внутрішню та зовнішню міграцію. За попередніми підрахунками, кількість першокурсників зменшилася на 5% у порівнянні з 2024 роком, однак остаточні стануть відомі у жовтні.

        Він також зазначив, що рішення уряду дозволити чоловікам 18–22 років перетинати кордон матиме позитивний вплив на вступну кампанію вже з 2026 року.

        “Треба розуміти, що рішення прийнято тоді, коли ті, хто хотіли виїхати у 2025 році, вже всі чи майже всі виїхали”, — додав Шаров.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини