В Україні запустили онлайн-мапу магазинів, де доступна оплата в межах програми “Пакунок школяра”

В Україні запустили тестовий дашборд, який допомагає батькам знаходити магазини, де можна скористатися програмою “Пакунок школяра”.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності.

“У межах другого траншу було профінансовано виплати для майже 18 тисяч родин. Станом на сьогодні, 5 вересня, загалом допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн гривень, що становить 41% від загального бюджету програми”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю та територіальною громадою.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць.

Програма триватиме до 15 листопада 2025 року. Подати заяву на допомогу можна через застосунок “Дія” або в сервісних центрах Пенсійного фонду.