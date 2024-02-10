Кримінал

Встановлено, що в Харкові сталася детонація трьох “шахедів”

10 Лютого 2024 20:40
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бпла, харків
Фрагменти БПЛА Shahed, знайдені на місці вибухів у Немишлянському районі Харкова / Фото НПУ

Харківські правоохоронці встановили, що сталася детонація трьох ворожих БПЛА “Shahed”, повідомила пресслужба Національної поліції України.

“Поліцією вже встановлено, що сталася детонація трьох БПЛА типу Shahed, які прилетіли з Росії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські завершили огляд знищених будинків.

Також на місці вибухів поліцейські виявили залишки ворожої зброї: фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз’єми електромереж, частини управління.

Водночас робота на території нафтобази триває, правоохоронці шукають уламки ворожих дронів.

Крім того, у поліції повідомили, що харківські слідчі та криміналісти закінчили роботу в морзі з тілами загиблих.

“За відібраними зразками трьох родичів триває робота. Зразки, відібрані в морзі, направили в мобільну ДНК-лабораторію”, – повідомили в Нацполіції.

Як повідомлялося, родичі загиблої внаслідок російського удару по Харкову сім’ї здали зразки ДНК для дослідження і точної ідентифікації загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки “шахедами” АЗС і пожежі, яка сталася в Харкові, зросла до семи осіб.


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