Всі сайти, пов’язані з “Яндексом” відтепер недоступні у Латвії

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила в Латвії доступ до всіх сайтів, пов’язаних з російським «Яндексом».

Про це повідомляє DELFI.

За словами очільника відомства Івара Аболіньша, у майбутньому буде закрито доступ і до Yandex Music, яка надає безкоштовний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в Росії підсанкційними особами.

Раніше рішенням NEPLP від 7 квітня минулого року було ухвалено, зокрема, обмежити доступ у Латвії до сайту yandex.ru та його дзеркальних сайтів.

Не погодившись із рішенням NEPLP, «Яндекс» подав апеляцію до Адміністративного районного суду, який розгляне заяву письмово 29 лютого 2024 року.