Суспільство

Вшестеро зросла захворюваність на коронавірус в Україні
12 Серпня 2024 13:14
читать на русском →
коронавірус
Тест на Ковід / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

За липень в Україні зафіксували майже 12 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, зростання захворюваності також спостерігається у США та країнах Євросоюзу. Там зазвичай фіксується підштам Омікрону FliRT. Він не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію.

“За червень ми спостерігали 2 тисячі випадків, то бачимо суттєве зростання у липні – вже майже 12 тисяч. Тобто, досить суттєве зростання показників захворюваності”, – сказав головний санлікар.

Кузін зазначив, що попри збільшення кількості хворих на коронавірус, рівень госпіталізацій не високий.

“Ми бачимо, що саме на стаціонарному лікуванні перебувають трішки більше як 2,5 тисячі. Це абсолютно нормально для пікового підйому”, — зазначив він.

Головний санлікар наголосив, що ті показники, які фахівці спостерігають в Україні, ще не свідчать про те, що почався епідемічний сезон і що потрібно вводити обмежувальні заходи.

“Але, дійсно, показники досить високі і не характерні через те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання, починаючи з вересня. А тут на місяць раніше ми вже бачимо таке зростання”, – сказав Кузін.

Він зазначив, що загалом на території України циркулюють 10 підваріантів “Омікрону”. У пʼятьох людей виявили випадки нового підвиду FLiRT.

За словами головного санітарного лікаря, щоб зменшити ризики коронавірусу, потрібно вакцинуватися, а людям з групи ризику – проводити ревакцинацію. До груп ризику належать люди з супутніми захворюваннями і вагітні, а також медики, освітяни і працівники сфери обслуговування.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Серпня 2024 14:30

У Міноборони ФРН заявили, що Україна може використовувати передану Німеччиною зброю, як вважатиме за потрібне
12 Серпня 2024 12:47

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки
12 Серпня 2024 11:55

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони
12 Серпня 2024 11:50

Заступника міністра енергетики звільнили
12 Серпня 2024 10:24

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у 500 тисяч доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки