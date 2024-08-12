Вшестеро зросла захворюваність на коронавірус в Україні

За липень в Україні зафіксували майже 12 тисяч випадків захворювання на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, зростання захворюваності також спостерігається у США та країнах Євросоюзу. Там зазвичай фіксується підштам Омікрону FliRT. Він не викликає важких форм у вакцинованих і тих, хто провів ревакцинацію.

“За червень ми спостерігали 2 тисячі випадків, то бачимо суттєве зростання у липні – вже майже 12 тисяч. Тобто, досить суттєве зростання показників захворюваності”, – сказав головний санлікар.

Кузін зазначив, що попри збільшення кількості хворих на коронавірус, рівень госпіталізацій не високий.

“Ми бачимо, що саме на стаціонарному лікуванні перебувають трішки більше як 2,5 тисячі. Це абсолютно нормально для пікового підйому”, — зазначив він.

Головний санлікар наголосив, що ті показники, які фахівці спостерігають в Україні, ще не свідчать про те, що почався епідемічний сезон і що потрібно вводити обмежувальні заходи.

“Але, дійсно, показники досить високі і не характерні через те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання, починаючи з вересня. А тут на місяць раніше ми вже бачимо таке зростання”, – сказав Кузін.

Він зазначив, що загалом на території України циркулюють 10 підваріантів “Омікрону”. У пʼятьох людей виявили випадки нового підвиду FLiRT.

За словами головного санітарного лікаря, щоб зменшити ризики коронавірусу, потрібно вакцинуватися, а людям з групи ризику – проводити ревакцинацію. До груп ризику належать люди з супутніми захворюваннями і вагітні, а також медики, освітяни і працівники сфери обслуговування.