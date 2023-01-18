Все, що відомо про трагедію у Броварах к 11:30

Генеральний прокурор України заявив, що на даний момент немає ясності в тому, що спричинило падіння вертольота в Київській області, розглядається низка версій.

Досудове розслідування, за словами Андрія Костіна, доручено слідчим Служби безпеки України та перебуває під його особистим контролем.

Представник командування Повітряних сил України, у свою чергу, повідомив, що з’ясування причин трагедії триватиме кілька тижнів.

“На жаль, небо помилок не прощає, як кажуть льотчики, але про причини говорити справді рано, – сказав Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. – Це буде не за один-два дні”.

Він також повідомив, що вертоліт, що розбився, – переданий Францією Super Puma AS 332.

За його словами Ігната, зараз такі літальні апарати мають усі силові структури. Ці гелікоптери були призначені саме для ДСНС, МВС.

“Також вони займалися різними спеціальними завданнями, не лише всередині країни, а й ближче до бойових дій”, – розповів представник командування Повітряних сил України.

Кабмін підтвердив загибель міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретаря міністерства Юрія Лубковича.

Станом на 11:30 внаслідок авіакатастрофи загинули 18 людей, у тому числі – троє дітей.

29 людей поранено, серед них – 15 дітей.