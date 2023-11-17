Політика

ВР зареєструвала законопроект щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу

17 Листопада 2023 19:40
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вру, єс

У Верховній раді України сьогодні, 17 листопада було зареєстровано і направлено на розгляд профільного комітету євроінтеграційний законопроект №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

Картка відповідного законопроекту опублікована на сайті українського парламенту.

Документ передбачає створення умов для практичної інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС, за якої Україна отримає режим внутрішнього ринку з Євросоюзом щодо послуг роумінгу і приєднається до єдиної роумінгової зони.

З ухваленням закону українці матимуть можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території країн-членів ЄС і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу. Такі самі права отримають громадяни ЄС під час відвідування України.

Українські постачальники електронних комунікаційних послуг зі свого боку отримають рівні з європейськими умови співпраці.

14 лютого 2023 року Європейська комісія запропонувала включити пропозицію щодо скасування платного роумінгу для українців в Європейському Союзі в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.


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