Воїни ГУР вразили новітню російську РЛС “Енисей” комплексу С-500

Українські осінтери встановили, що воїни ГУР вразили у Криму новітню російську радіолокаційну станцію 98Л6 “Енисей” від зенітно-ракетного комплексу С-500 “Прометей”.

Про це повідомила спільнота “Кіберборошно”, проаналізувавши оприлюднене напередодні ГУР відео ударів спецпідрозділу “Примари” по ворожих РЛС на півострові.

За словами дослідників, спершу вважалося, що на записі станція 96Л6 комплексу С-400, однак аналіз візуальних ознак показав, що це новітня РЛС 98Л6 “Енисей”. Ця система пройшла державні випробування у 2020–2021 роках і була прийнята на озброєння у квітні 2021 року.

Російська РЛС 96Л6Е “Енисей” уражена в Криму дронами ГУР

Росіяни заявляють, що “Енисей” оснащена багатофункціональною активною фазованою антенною решіткою (АФАР), здатною виявляти та супроводжувати аеродинамічні й балістичні цілі на відстані до 600 км та висоті до 100 км. Дані передаються на командний пункт для подальшого використання іншими елементами ППО.

Зовні “Енисей” подібна до станції 96Л6Е, однак має іншу конструкцію антени. Вона може працювати як у режимі кругового огляду, так і в вузькому секторі, що покращує можливості виявлення балістичних цілей.