Воїни ГУР продовжують знищувати російські системи ППО в окупованому Криму (відео)

Українська воєнна розвідка показала нові удари по військових об’єктах армії РФ на території тимчасово окупованого Криму.
Спецпідрозділ ГУР МО “Примари” атакував російський десантний катер проєкту 02510 “БК-16”, а також знищив кілька радіолокаційних станцій та позиції ППО.
Зокрема, внаслідок ударів були уражені російські РЛС:
- РЛС “Нєбо-СВУ”;
- РЛС “Подльот К-1”;
- РЛС 96Л6Е.
Крім того, розвідники влучили по захищеному купольному об’єкту на горі Ай-Петрі, де розміщувалась база ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).