        Воїни ГУР продовжують знищувати російські системи ППО в окупованому Криму (відео)

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 13:33
        Українська воєнна розвідка показала нові удари по військових об’єктах армії РФ на території тимчасово окупованого Криму.

        Спецпідрозділ ГУР МО “Примари” атакував російський десантний катер проєкту 02510 “БК-16”, а також знищив кілька радіолокаційних станцій та позиції ППО.

        Зокрема, внаслідок ударів були уражені російські РЛС:

        • РЛС “Нєбо-СВУ”;
        • РЛС “Подльот К-1”;
        • РЛС 96Л6Е.

        Крім того, розвідники влучили по захищеному купольному об’єкту на горі Ай-Петрі, де розміщувалась база ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).


