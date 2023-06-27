Політика

Воїни 28-ї ОМБр пробили оборону ворога на південь від Бахмута

27 Червня 2023 14:57
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1-й механізований батальйон 28-ї ОМБр провів успішний штурм позицій окупантів в районі Курдюмівки (н.п. знаходиться в Донецькій області на південь від Бахмуту).

В результаті бою ворожий батальйон був розгромлений – до 35 ліквідованих, 40 втекло з поля бою, декілька окупантів здалися в полон.

Про це повідомляється у Telegram 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

“Це важливий успіх, оскільки наші воїни пробили оборону, яку ворог готував місяцями. І це – результат довгої, титанічної праці, тренувань та злагодження”, – йдеться у повідомленні.


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