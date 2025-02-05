Воєнний стан в Україні продовжено до 9 травня

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 днів з 8 лютого – вони діятимуть до 9 травня.

Раніше, 15 січня, відповідні законопроєкти підтримала Верховна Рада.

Це вже 14-те продовження правового режиму воєнного стану від початку повномасштабного російського вторгнення.

На початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.