Суспільство

Воєнний стан в Україні продовжено до 9 травня
5 Лютого 2025 17:48
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Чергування на позиціях одного з батальйонів 114 ОБр ТРО / Фото Командування Сухопутний військ ЗСУ
Чергування на позиціях одного з батальйонів 114 ОБр ТРО / Фото Командування Сухопутний військ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 днів з 8 лютого – вони діятимуть до 9 травня.

Раніше, 15 січня, відповідні законопроєкти підтримала Верховна Рада.

Це вже 14-те продовження правового режиму воєнного стану від початку повномасштабного російського вторгнення.

На початку повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан вводився й продовжувався на один місяць, а з травня 2022 року і донині його продовжують на три місяці вперед. Загальну мобілізацію з самого початку вводили на 90 днів.


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