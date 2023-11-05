Суспільство

“Вовк може полювати і наодинці”. 7 тез генерала Хоренка

5 Листопада 2023 18:40
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ссо

В Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ опубліковано “7 тез бойового генерала Віктора Хоренка”. Ось вони:

  1. Є багато непоганих керівників в кабінетах. Але військами з кабінетів не командують. Не командують без досвіду.
  2. Щоб зрозуміти, як долати ворога – треба вбити принаймні одного особисто. Я вбив багатьох.
  3. Основна моя мета – боротися з ворогами України. Я не знаю чи ви почуєте щось про мою боротьбу, адже я ніколи не робив цього показово. Та я боротимуся.
  4. Я не публічний, в політику не граю. Сенс мого життя – помста ворогам України.
  5. Головне для мене – бути чесним. Я завжди був чесним і відкритим перед своїми військовослужбовцями. Це основне – вміти висловлювати одне одному власну думку, вміти дослухатися.
  6. Про що я можу жалкувати – так тільки про те, що я не завершив спланованих операцій, не підтримав тих, хто на мене сподівався. Та це залежить не від мене, хоча я не можу не відчувати відповідальності за своїх людей.
  7. Важко будучи вожаком покидати свою зграю. Та вовк може полювати і наодинці. Головне, що завжди є на кого, ворогів у нас вистачає.

Нагадаємо, Віктор Хоренко обіймав посаду командувача ССО з липня 2022 року. У п’ятницю, 3 листопада, Володимир Зеленський звільнив його та призначив командувачем ССО Лупанчука.

Під час звернення до українців Зеленський заявив, що Хоренко виконуватиме спеціальні завдання у складі ГУР МО.


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