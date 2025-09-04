Ворог вдарив по Україні 112-ма безпілотниками: влучання зафіксували на 17 локаціях

У ніч на 4 вересня російські війська атакували Україну 112 дронами, ППО знешкодила 84 цілі противника.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Внаслідок атаки постраждала Одеса. У складському приміщенні спалахнула пожежа, пошкоджений вантажний автомобіль

Так окупанти били по Харківщині. Внаслідок атаки по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі.