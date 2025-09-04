        Суспільство

        Ворог вдарив по Україні 112-ма безпілотниками: влучання зафіксували на 17 локаціях

        Федір Олексієв
        4 Вересня 2025 09:17
        читать на русском →
        Мобільна група ППО / Фото: НГУ
        Мобільна група ППО / Фото: НГУ

        У ніч на 4 вересня російські війська атакували Україну 112 дронами, ППО знешкодила 84 цілі противника.

        Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        “Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

        Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

        Внаслідок атаки постраждала Одеса. У складському приміщенні спалахнула пожежа, пошкоджений вантажний автомобіль

        Так окупанти били по Харківщині. Внаслідок атаки по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі, є постраждалі.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини