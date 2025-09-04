На Харківщині вночі внаслідок атаки ворожих дронів постраждали п’ятеро людей

У ніч на 4 вересня російські безпілотники атакували населені пункти Чугуївського та Лозівського районів Харківщини. Унаслідок ударів виникли пожежі та постраждали люди.

Про це повідомляє ДСНС.

У селищі Малинівка БпЛА влучив у приватне подвір’я. Загорівся житловий будинок і кілька легкових авто. Поранень зазнали п’ятеро цивільних. У них діагностували легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані 4 пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах регіону.

З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.