        На Харківщині вночі внаслідок атаки ворожих дронів постраждали п’ятеро людей

        Федір Олексієв
        4 Вересня 2025 09:30
        У ніч на 4 вересня російські безпілотники атакували населені пункти Чугуївського та Лозівського районів Харківщини. Унаслідок ударів виникли пожежі та постраждали люди.

        Про це повідомляє ДСНС.

        У селищі Малинівка БпЛА влучив у приватне подвір’я. Загорівся житловий будинок і кілька легкових авто. Поранень зазнали п’ятеро цивільних. У них діагностували легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес, від госпіталізації постраждалі відмовилися.

        Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані 4 пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об’єктах регіону.

        З наслідками ворожого терору боролись 47 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

        Наслідки російського обстрілу / Фото: ДСНС

