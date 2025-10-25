        Суспільство

        Ворог протягом дня атакував Дніпропетровщину КАБами, дронами та артилерієй, є руйнування

        Віктор Алєксєєв
        25 Жовтня 2025 20:39
        Наслідки ворожих атак сьогодні зафіксовані в кількох районах Дніпропетровщини / Фото з Facebook Владислав Гайваненко
        Унаслідок російських обстрілів упродовж дня 25 жовтня є руйнування у кількох громадах Дніпропетровщини.

        Про це повідомив в.о.начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Facebook.

        “Під ударом були Нікопольська, Марганецька, Мирівська і Покровська громади. Агресор гатив FPV-дронами та з артилерії. Зайнялися гараж, авто і два приватні будинки, ще вісім пошкоджені. Понівечені й інфраструктура, господарські споруди, будівля, що не експлуатується, газогін та лінії електропередач”, – написав Гайваненко.

        По Вербківській громаді Павлоградського району російська армія поцілив БПЛА. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура. КАБами ворог влучив по Покровській громаді у Синельниківському районі. Горіла будівля, що не експлуатується, потрощена інфраструктура.

        “Внаслідок ворожої атаки у Кам’янському понівечене підприємство. У Солонянській громаді Дніпровського району – житловий будинок і газова труба. За уточненою інформацією, вночі ворог вдарив FPV-дроном по Грушівській громаді Криворізького району. Пошкоджений будинок”, – зазначив Гайваненко.


