У Києві двоє загиблих, повідомляє поліція

Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по столиці. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

Ворожа атака на Київ забрала життя двох людей, ще 6 травмовані / Фото Нацполіція

За даними поліції, у Печерському районі влучання у 22-поверховий будинок, внаслідок якого є руйнування та виникла пожежа. Медики надали допомогу одній жінці із гострою реакцією на стрес.

У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у девʼятиповерховому будинку. Відомо про двох загиблих, серед яких 86-річна жінка. Особа другого загиблого наразі встановлюється. Пʼять людей зазнали травм.

Реклама

Реклама

На місцях обстрілів працюють поліцейські, рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнуті мобільні пункти поліції, де правоохоронці приймають звернення від громадян.