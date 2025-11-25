Масована нічна атака РФ: одна людина загинула, десятки поранених, пожежі у багатоповерхівках Києва та обстріли енергетики

У ніч на вівторок російська армія здійснила чергову комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті ракети, «Кинжали», балістичні ракети та велику кількість ударних безпілотників. Повітряні сили повідомили про рух дронів у повітряному просторі східних, північних, південних та центральних областей. О 00:58 було зафіксовано запуск балістики у напрямку Києва.

ДСНС проводе аварійно-рятувальні заходу у Києві та на Київщині / Фото ДСНС

Київ під масованим ударом

Столиця опинилася під однією з найпотужніших атак останніх тижнів. Міська влада одразу закликала людей ховатися в укриттях. У Печерському районі уламки збитої ракети влучили у 22-поверховий будинок — зруйновано кілька поверхів, виникла масштабна пожежа. У Дніпровському районі загорілася дев’ятиповерхівка: палали балкони, пошкоджено верхні поверхи.

Реклама

Реклама

Рятувальники повідомили про щонайменше одного загиблого внаслідок ураження та пожежі в дев’ятиповерховому будинку в Дніпровському районі. Загалом у Києві семеро людей постраждали, двох госпіталізували. У Дніпровському районі врятовано восьмеро мешканців, четверо звернулися по медичну допомогу самостійно.

У Печерському районі триває розбір завалів, рятувальники повідомляють про зруйновані 4-й, 5-й та 7-й поверхи. Пожежу там вдалося ліквідувати.

Через удари в столиці спостерігалися перебої з електропостачанням та водою.

Удар по Київщині: загиблі й поранені

У Білій Церкві під час атаки постраждала 14-річна дівчина. Згодом місцева влада повідомила про одного загиблого та ще одного пораненого. Частково зруйновано багатоквартирний будинок.

Удар по енергетичній інфраструктурі

Міністерство енергетики України заявило, що удар був спрямований також по енергетичних об’єктах. Енергетики розпочнуть роботи після стабілізації ситуації з безпекою.

Росія свої нічні удари не коментувала. Українська влада наголошує, що ці атаки — частина тактики терору проти цивільного населення в холодний період.

Атака триває: повітряна тривога в окремих регіонах не скасовувалася протягом кількох годин.