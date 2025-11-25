        Суспільство

        У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА зазнали поранень жінка та чотирирічна дитина

        Галина Шподарева
        25 Листопада 2025 15:46
        Рятувальники на місці удару по Дніпру 25 листопада / Фото: Борис Філатов
        Сьогодні, 25 листопада, близько 13:45, у Дніпрі пролунали вибухи. Місто опинилося під атакою БпЛА, є постраждалі.

        Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

        Внаслідок атаки зазнали поранень жінка та дитина. 21-річна постраждала перебуває в лікарні у важкому стані. Чотирирічну дівчинку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

        Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, чотири будинки пошкоджені через атаку РФ. Вибило близько 150 вікон. На місці удару працюють правоохоронці.

        Також пошкоджена лінія електропередач.

        Наслідки удару по Дніпру 25 листопада / Фото: Борис Філатов

