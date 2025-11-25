У Дніпрі внаслідок атаки БпЛА зазнали поранень жінка та чотирирічна дитина

Сьогодні, 25 листопада, близько 13:45, у Дніпрі пролунали вибухи. Місто опинилося під атакою БпЛА, є постраждалі.

Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Внаслідок атаки зазнали поранень жінка та дитина. 21-річна постраждала перебуває в лікарні у важкому стані. Чотирирічну дівчинку госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, чотири будинки пошкоджені через атаку РФ. Вибило близько 150 вікон. На місці удару працюють правоохоронці.

Також пошкоджена лінія електропередач.