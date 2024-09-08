Політика

Ворог окупував Невельське
8 Вересня 2024 08:43
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покровськ
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Ворог окупував Невельське та просунувся у Красногорівці. Тривають бої північніше Гірника.

Про це повідомляє паблік DeepState.

Також надходять повідомлення, що українські війська потрапили в оточення між Лисівкою і Желанним на Покровському напрямку.

Про це заявив боєць «Айдара» Станіслав Бунятов.

За його словами, серед оточених частин багато поранених, ситуація вкрай складна.

“Між Лисівкою та Желанне Перше ситуація вкрай х@@ова. Частина наших хлопців потрапили в оточення, сподіваюсь їх якось витягнуть, бо багато з них 300”, – написав він у Telegram.


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