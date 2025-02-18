Ворог нищить Куп’янськ: постійні обстріли і загроза гуманітарної катастрофи

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін зазначив, що окупанти не припиняють обстріли міста Куп’янськ на Харківщині. Ворог застосовує усі види озброєння.

Про це Андрій Беседін розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Наразі дуже важка й критична ситуація. Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної й критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків”, – пояснив Беседін.

За словами начальника Куп’янської МВА, ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння та перебуває дуже близько по всій лінії фронту – і з півночі, і з півдня.

“Окупанти намагаються наступати, застосовуючи БпЛА. Відбуваються постійні удари, які контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади”, – підсумував Беседін.