Політика

Ворог несе значні втрати на Бахмутському та Лиманському напрямках – Генштаб

25 Листопада 2022 10:25
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.11. Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2899 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1895 (+6) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.


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