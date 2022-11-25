Ворог несе значні втрати на Бахмутському та Лиманському напрямках – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.11. Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2899 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,
- артилерійських систем – 1895 (+6) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
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