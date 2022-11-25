Політика

Ворог несе значні втрати на Бахмутському та Лиманському напрямках – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 25.11. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 86150 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2899 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,

артилерійських систем – 1895 (+6) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал