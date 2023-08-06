Кримінал

Ворог не припиняє обстрілювати Куп’янський район – є загиблі і поранені

6 Серпня 2023 17:12
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куп'янськ

6 серпня близько 10:00 ворог обстріляв м. Куп‘янськ: отримав поранення 31-річний місцевий житель.

Приблизно об 11:20 російські військові здійснили артобстріл населеного пункту Путникове Куп‘янського району. Отримали тілесні ушкодження 65-річний чоловік та 61-річна жінка.

Вже об 11:30 ворог завдав удар по селу Подоли Куп‘янського району. Попередньо, керованою авіабомбою ФАБ-250. Загинула 65-річна жінка. Її 66-річного чоловіка з пораненнями госпіталізовано до лікарні.

У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції провели першочергові слідчі дії та задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


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