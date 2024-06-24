Ворог атакував Київщину: пошкоджено 72 приватних будинки, 8 багатоповерхівок

Внаслідок ракетної атаки на Київщину, що сталася в ніч на неділю, в Обухівському районі пошкоджено 72 приватних будинки та квартири в 8 багатоповерхівках, лікарню і 13 інших будівель.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Станом на 21:30 у Обухівському районі області внаслідок падіння уламків пошкоджено 72 приватних будинки. Крім того, пошкоджені квартири в 8 багатоповерхівках.

За меддопомогою звернулося 2 осіб із незначними пораненнями. Госпіталізація не знадобилася.

Уламками також пошкоджено корпуси лікарні.

Крім того, пошкоджено 13 будівель. Серед них комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медцентр, низка підприємств, автомийка. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі.

Пошкоджено також 28 автомобілів.